الموساد يشارك فى تحقيقات الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية فى نيودلهى

أفادت مصادر مطلعة بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تشارك في التحقيقات بشأن الانفجار الذي وقع الجمعة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية، نيودلهي.وجاء أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي يشارك في هذه التحقيقات ويدرس الآن مسألة ما إذا كانت هناك عناصر غير هندية متورطة في محاولة الهجوم.وتقول وسائل إعلام هندية، إنه تم العثور في مكان الانفجار على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي المعتمد في الهند، رون مالكا، ذكرت فيها عمليتي تصفية المسئولين الإيرانيين قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني، ومحسن فخري زاده، كبير الخبراء النوويين في إيران. كما أفادت وسائل الإعلام الهندية بتهديد آخر تم إبرازه في الرسالة التي أشار فيها كاتبوها إلى أن "الانفجار ليس سوى بداية لتفجيرات مماثلة مستقبلًا".يشار إلى أنه لم تقع إصابات في الانفجار الذي وقع الجمعة ولم يلحق أي ضرر بمبنى السفارة الإسرائيلية، غير أن الانفجار تسبب بأضرار مادية بثلاث سيارات كانت متوقفة بالقرب من السفارة.وبحسب الاكتشافات الأولى في الموقع، فإن العبوة الناسفة كانت من صنع يدوي أعدها هواة غير محترفين، ونتيجة لذلك تمتنع أجهزة الأمن عن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران رغم الرسالة التي وردت في مكان الانفجار.