أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة ستضع نصب أعينها 4 ملفات أساسية خلال المناقشات التي ستبدأها الأسبوع المقبل مع وزارتي المالية والتخطيط، لبحث الحسابات الختامية للموازنة العامة لللدولة عن العام المالي الماضي.وأوضح عمر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اللجنة ستركيز خلال منافقشاتها لتنفيذ موازنة الأجور على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج، وآثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، للتأكد من مدى التزامها بترشيد الإنفاق العام.وأضاف: "كما ستركز اللجنة أيضًا على المشروعات الممولة من المنح والقروض، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من اعباء، كما سيحظى ملف المتأخرات الحكومية باهتمام خاص، حيث ستركز اللجنة على موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير خلال العام الماضي، في ضوء تأثيرها على تزايد العجز، واستطلاع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون".