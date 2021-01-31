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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تبدأ مناقشة الحساب الختامى للدولة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:08 ص
النواب
النواب
مني هيبة
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من الاجتماعات، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها خلال الفصل التشريعي السابق، وعلى رأسها الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2019- 2020.

تتضمن أعمال اللجنة اليوم، اجتماعًا عامًا يضم جميع أعضاء اللجنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لاستئناف دراسة مشروع التعديلات المحالة من مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما يعقد اجتماعًا خاصًا للجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة؛ لمراجعة الحسابات الختامية للدولة، والتي تبدأ خلاله ببحث الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019-2020.

تستهل اللجنة أعمالها بمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019.

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