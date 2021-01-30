حسام موسى ينتهي من كتابة فيلم الفارس

انتهى المؤلف حسام موسى من كتابة فيلمه (الفارس) المقرر أن يبدأ تنفيذه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويقوم ببطولته الفنان أحمد زاهر في ثاني بطولاته السينمائية عقب نجاح فيلم زنزانة 7.قال حسام، لـ«الدستور»، إنه سعيد بالعمل مع كوكبة من النجوم إضافة إلى تعاونه مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذي بتولي إخراج الفيلم، لافتًا إلى أن المخرج يواصل حاليًا معاينة أماكن التصوير الخاصة بالفيلم.وتم الإعلان مؤخرًا عن انضمام الفنان حسين فهمى والفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، التي تقدم في المسلسل شخصية شقيقة الفنان أحمد زاهر والعمل من إنتاج أيمن يوسف.