فيتنام تعتمد لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا

اعتمدت الحكومة الفيتنامية أول لقاح محلي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ويدعى "أسترازينيكا"، اليوم السبت، وذلك مع مواجهتها أكبر تفشي للفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة منذ نحو عام.وقال نائب وزير الصحة الفيتنامي، نجايون ترونج سون، حسب ما نقلته شبكة "تشانل نيوز آسيا" الآسيوية، إن الحكومة لديها خبرة في التعامل مع حالات التفشي الأخيرة، مؤكدًا أن المسئولين سيحاولون احتواء التفشي بحلول السبت المقبل الموافق 6 فبراير قبل عطلة بداية العام القمري الجديد.ونجحت فيتنام في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت إجمالي 1793 إصابة فقط من بين 98 مليون شخص يعيشون في البلاد، لكن خلال الأيام القليلة الماضية سجلت أكثر من 180 إصابة جديدة بعد الإبلاغ عن إصابتين تلقيا العدوى محليا، يوم الخميس الماضي، في المقاطعة الشمالية هاي دونج.وأكد ترونج سون أن الحكومة ستلجأ إلى معدات وأدوات تم تصميمها في حالة بلوغ عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 آلاف حالة، على أن يتم نشر المعدات واستخدامها قبل عطلة العام القمري الجديد.