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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بدء تصوير أول مشاهد مسلسل «حرب أهلية» ليسرا

السبت 30/يناير/2021 - 01:11 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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بدأ المنتج جمال العدل تصوير أولى مشاهد مسلسل "حرب أهلية"، وذلك بأحد مناطق التصوير داخل الجيزة، المسلسل تلعب بطولته النجمة يسرا وإخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عادل.

ويعد المسلسل هو الثاني للعدل جروب والذي ينافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهور الفنانة، حيث ستلعب خلاله دور جديد ومختلف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.

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