رغم التنديدات الدولية.. إيران تنفذ حكم الإعدام على معارض سياسي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم السبت، أن السلطات في طهران قامت بإعدام جاويد دهقان خلد، السجين السياسي البلوشي البالغ من العمر 31 عاما، بتهمة المحاربة والتعاون الفعال مع الجماعات المناهضة للنظام.وأفاد موقع إيران إنترناشونال، بأن دهقان تم إعدامه في سجن زاهدان في إيران، صباح الیوم.ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.فيما قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن السلطات الإيرانية تخطط لإعدام جاويد دهقان، من الأقلية البلوشية الإيرانية، غدا.وكانت المنظمة طالبت المرشد الإيراني علي خامنئى بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، لافتة إلى أن محاكمة جاويد كانت غير عادلة بشكل فادح، ويقول إنه تعرض للتعذيب من خلال الضرب والجلد وخلع الإبهام وتجريده من ملابسه.يذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت، خلال الأسابيع الماضية، ما لا يقل عن 19 مواطنا بلوشيا في مدينتي مشهد وزاهدان، كانت 4 منهم بتهم سياسية.وحذرت منظمات حقوقية من أن معتقلين سياسيين آخرين في الأهواز مثل جاسم الحيدري وعلي الخزرجي وحسين السيلاوي وعلي مقدم وناصر الخفاجي، يواجهون حكم الإعدام بتهم تتعلق بأنشطتهم.وصعد النظام الإيرانى حملة القمع في مناطق القوميات خلال الأسابيع الأخيرة من خلال تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين السياسيين والاعتقالات العشوائية ضد النشطاء في كل من كردستان وبلوشستان والأهواز.