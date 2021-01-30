رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل فتاة صدمها نجل رجل أعمال بالغردقة

السبت 30/يناير/2021 - 01:18 ص
مقتل مهندسة بالغردقة
مقتل مهندسة بالغردقة
علي عواد
طباعة
كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل مهندسة بالغردقة، بعد أن صدمها نجل رجل أعمال شهير ومالك مجموعات فنادق سياحية، وأدى إلى وفاتها ويدعى "ه. ك. أ".

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن المتهم نجل رجل الأعمال يتمتع بجنسية سويسرية، وهو ابن لأم غير مصرية ويبلغ من العمر 33 عامًا، مؤكدًا أن المتهم كان لديه وآقعة سابقة في عام 2012، حيث اصطدم بأتوبيس رحلات وأصاب 22 عاملًا كانوا يعملون بأحد المنتجعات السياحية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة مهندسة وإصابة شاب، في حادث سيارة بعد أن صدمهما شاب في حالة سُكر وتحت تأثير مخدر، حيث لقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة منتجعات سياحية شهيرة بالغردقة.

وبإجراء التحقيقات والتحريات والتحاليل اللازمة للمتهم تبين أن المتهم يدعي "ه. ك. أ"، كان يقود سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات وعكس الاتجاه بطريق سهل حشيش الخارجي، وتسبب في وفاة مهندسة تُدعى "ماي جايد إسكندر"، وإصابة سائق يعمل بإحدى شركات النقل والتوصيل بسيارته الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة جنح أول الغردقة، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، تجديد حبس نجل أحد كبار رجال الأعمال بالغردقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة القتل الخطأ، عقب تورطه في دهس ووفاة مهندسة، بطريق سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وذلك خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

الصور

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي ويطمئن على شبكات الأكسجين

image description

«الطيبي» يتفقد إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج ورصف طريق النخيلة - صدفا

image description

توقيع عقود تحسين لـ350 فرصة عمل بمجال صناعة البناء والأخشاب بمركز ديروط

image description

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بقرية السوالم في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الإسماعيلى يتعاقد مع 5 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية

ألمانيا.. مسنة تقع ضحية حيلة «المكالمة الصادمة» وتخسر 300 ألف يورو

بذور الشيا.. توفر خيارات صحية للعناصر الغذائية وتطوير كبسولات دوائية

الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصل لنهائى مونديال اليد للمرة الثانية على التوالى

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

«الساقى» تصدر طبعة جديدة للنسخة العربية لرواية «زوربا البرازيلى»

صفاء عبدالمنعم عن بيت القبطية: رواية شيقة والأحداث مسرودة بعناية فائقة

تحت الطبع.. «بحث فى فكر إدوارد سعيد» للكاتب أحمد راسم

«فرح الرقص» ورشة تعبير حركى بجزويت الإسكندرية