تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل فتاة صدمها نجل رجل أعمال بالغردقة

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل مهندسة بالغردقة، بعد أن صدمها نجل رجل أعمال شهير ومالك مجموعات فنادق سياحية، وأدى إلى وفاتها ويدعى "ه. ك. أ".وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن المتهم نجل رجل الأعمال يتمتع بجنسية سويسرية، وهو ابن لأم غير مصرية ويبلغ من العمر 33 عامًا، مؤكدًا أن المتهم كان لديه وآقعة سابقة في عام 2012، حيث اصطدم بأتوبيس رحلات وأصاب 22 عاملًا كانوا يعملون بأحد المنتجعات السياحية.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة مهندسة وإصابة شاب، في حادث سيارة بعد أن صدمهما شاب في حالة سُكر وتحت تأثير مخدر، حيث لقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة منتجعات سياحية شهيرة بالغردقة.وبإجراء التحقيقات والتحريات والتحاليل اللازمة للمتهم تبين أن المتهم يدعي "ه. ك. أ"، كان يقود سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات وعكس الاتجاه بطريق سهل حشيش الخارجي، وتسبب في وفاة مهندسة تُدعى "ماي جايد إسكندر"، وإصابة سائق يعمل بإحدى شركات النقل والتوصيل بسيارته الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة جنح أول الغردقة، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.وقرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، تجديد حبس نجل أحد كبار رجال الأعمال بالغردقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة القتل الخطأ، عقب تورطه في دهس ووفاة مهندسة، بطريق سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وذلك خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.