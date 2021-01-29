118 مليون دولار صادرات مصر من الأعشاب الطبية خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من نباتات وجذور للعطور والطب إلى حدود 118.6 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 98.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 20.4 مليون دولار خلال عام.كما ارتفعت صادرات مصر من بذور زيتية وعطرية إلى 40.9 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 32.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 8.2 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.