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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر كرم ينعى المخرج فهمي الخولي: وداعًا أستاذي وأبي

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:13 م
المخرج فهمي الخولي:
المخرج فهمي الخولي:
حسين الجندي
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نعى المخرج تامر كرم الفنان الكبير فهمي الخولي الذي توفي منذ قليل.

وقال تامر كرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أستاذي وأبي وأخي الأكبر من كان دائمًا يدعمني من كان دائمًا يقف بجواري ويؤمن بي وبمستقبلي الفني، حقيقي صدمة وألم وحزن كبير وداعًا من القلب يا حبيب القلب».

ويعد فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدم للمسرح ما يفوق ١٠٠ عرضا مع ألمع نجوم المسرح منهم عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، وكانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح سواء «الدولة» أو في القطاع الخاص، منهم الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي، وكانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض «باب الفتوح»، بالاضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات «الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق»، وغيرها من الأعمال، كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
تامر كرم ينعى المخرج فهمي الخولي: وداعًا أستاذي وأبي
تامر كرم ينعى المخرج فهمي الخولي: وداعًا أستاذي وأبي

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