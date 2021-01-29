«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

اعتذر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، لطبيبة المحلة صاحبة القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا باسم «عنتيلة المحلة» بعد أن كشفت تحقيقات النيابة مفاجآت بشأنها.













وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن هذه الطبيبة كانت متزوجة منذ ٣ سنوات وحدث خلاف بينها وبين زوجها، وطردها من منزلها بقميص النوم، ورفعت عليه قضية للحصول على حكم بالنفقة وتبديد المنقولات الزوجية.







