سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 30-1-2021

ويقدم موقع " الدستور "، من خلال نشرته لأسعار العملات فى البنوك المصرية والسوق المصرفى، سعر الدرهم الإماراتي اليوم وفقًا لآخر التحديثات خلال التعاملات الصباحية. واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24، وفي بنك مصر سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24. واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24، وفي بنك مصر سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.24.





وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراءء 4.29 جنيه وللبيع 4.26، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.18، كما بلغ سعر الدرهم أمام الجنيه في بنك عودة للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.23، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك التعمير والإسكان انخفض الدرهم الإماراتي ليسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.20، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.22، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.26.

سعر الدرهم الإماراتي أمام العملات الأجنبية





ومنذ أيام كشف مصرف "أبوظبي الأول" عن نتائجه المالية للعام 2020، إذ بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليارات درهم للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 12.5 مليار 2019 وسجلت الأرباح انخفاضًا مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، ما يعكس ظروف السوق الاستثنائية التي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد حول العالم. كما تباين سعر صرف الدرهم الإماراتي في سوق العملات الأجنبية، ليستقر امام الدولار الأمريكي ويسجل 3.67 درهم، فيما سجل سعر اليورو 4.44 درهم، سجل الجنيه الأسترليني 5.02 درهم، فيما سجل الين الياباني 0.035 درهم، وبلغت الليرة التركية 0.49 درهم.ومنذ أيام كشف مصرف "أبوظبي الأول" عن نتائجه المالية للعام 2020، إذ بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليارات درهم للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020، مقارنة مع 12.5 مليار 2019 وسجلت الأرباح انخفاضًا مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، ما يعكس ظروف السوق الاستثنائية التي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة، والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد حول العالم.

ويعد الدرهم الإماراتي هو العملة الوطنية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تم إصداره من قبل مجلس النقد كعملة وطنية عام 1973 بعد أن كانت العملات المتداولة حينها هي الدينار وريال قطر ودبي.