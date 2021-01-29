3 حرائق وهتك عرض ووفيات في الوسط الفني.. ملخص أحداث «جمعة ساخنة»

شهد اليوم الجمعة العديد من الأحداث الساخنة بين حرائق ووفيات لعدد من نجوم الفن، بداية من وفاة محمد الصغير أشهر مصففي الشعر في مصر، انتهاء إلى اندلاع حريق شارع التوفيقية الذي التهم عددا من المحلات، بالإضافة إلى عدد من الوفيات في الوسط الفني والحرائق التي اندلعت اليوم.





الموت يغيب محمد الصغير





غيب الموت خبير التجميل وأحد أشهر مصففي الشعر محمد الصغير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وأعلن الفنان أحمد السقا، قبل دقائق، وفاة مصفف الشعر الشهير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، ونشر صورة الصغير عبر حسابه على موقع إنستجرام، معلقًا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".





ويعد الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.





وفاة الفنان أشرف صالح





وغيب الموت الفنان أشرف صالح، صباح اليوم الجمعة، وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلًا: "الدوام لله أشرف صالح".





من أبرز الأعمال التي شارك فيها صالح، مسلسل "سلسال الدم"، مسلسل "أبو العروسة"، الجزء الثاني من مسلسل الجماعة، ومسلسل "ربع رومي" الذي عرض في رمضان 2018.





وفاة الفنان محمود عبدالغفار





وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان محمود عبدالغفار، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع "فيس بوك"، وأقيمت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة في مسجد الصباح بمنطقة الهرم.





واشتهر محمود عبدالغفار بتقديم أدوار المحامي والضابط والطبيب في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها: مسلسل "دموع في عيون وقحة"، مسلسل "النديم"، مسلسل "نهاية العالم ليست غدا"، فيلم "جذور في الهواء"، مسلسل "رأفت الهجان"، فيلم "المنسي"، مسلسل "الزيني بركات"، مسلسل "لا"، مسلسل "رد قلبي"، فيلم "اتفرج يا سلام".





حريق التوفيقية





شهد شارع التوفيقية بمنطقة رمسيس بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، اشتعال النيران في مخزن شهير بالمنطقة، ثم امتدت النيران لعدد من المحال التجارية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن الحريق اندلع في الساعات الأولي من صباح اليوم، بمخزن شهير وامتدت النيران لباقي المحال التجارية.

وتبين من التحقيقات أن الأهالي حاولوا إخماد الحريق لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، حتي وصلت قوات الحماية المدنية التي بدأت في التعامل مع الحريق حتى تم إخماده.





ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران بعد مرور 5 ساعات من اشتعال النيران، وتمكنوا من إنقاذ المنطقة من كارثة محققة، عقب انتقال النيران في غضون دقائق لعشرات المحلات، وتمت الاستعانة بسلم هيدروليكي لاستكمال أعمال التبريد.





واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان الذين كشفوا عن أن النيران اندلعت بمخزن لمول شهير بالمنطقة، ثم امتدت لباقي المخزن والمحلات المجاورة، وأضافوا أنهم حاولوا إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإسعاف لكنهم لم يستطيعوا لكون الحريق كبيرًا، وتابعوا أنهم حاولوا إنقاذ باقي المحلات من الاحتراق، لكن النيران أتت علي المخزن والمحال في غضون دقائق.





وتبين من التحقيقات أن الخسائر الأولية تجاوزت 5 ملايين جنيه، بالإضافة لتفحم 22 محلًا، واحتراق 3 طوابق من المخزن.





أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وإعداد تقرير مفصل عن سبب اشتعال النيران، وتكوين لجنة من محافظة القاهرة للكشف عن الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة للعقار المحترق والمحلات وإعداد تقرير مفصل بها.





حريق الدرب الأحمر





تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات داخل منطقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق بكمية كبيرة من المخلفات وارتفاع ألسنة اللهب بين العقارات داخل منطقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، على الفور دفعت الحماية المدنية بـ 7 سيارات تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، قبل وصولها إلى الشقق والعقارات الآهلة بالسكان.





حريق بمخزن مواد غذائية في الدقهلية





مكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن للمواد الغدائية بشارع البحراوي بمدينة المنصورة.





تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن للمواد الغذائية كائن بشارع البحراوي"خلف عوض الله الجديد" دائرة القسم.





وانتقل على الفور ضبط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن للمواد الغذائية كائن بالطابق الأرضي ملك شركة "أوشن فودز" للمواد الغذائية على مساحة 90 متر تقريبا بعقار مكون من أربعة طوابق.





وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المخزن ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال المدير المسئول "محمود عبدالرءوف محمود " 29 سنة، ومقيم منطقة " سامية الجمل " دائرة القسم علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمخزن، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





تم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۷۱ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.





معلم يهتك عرض تلميذة





تمكنت مباحث تلا، برئاسة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، من القبض على مدرس متهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء إعطائها درس خاص.





تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يُفيد بتقدم أسرة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تلميذة في الصف الثاني الابتدائي، بلاغًا ضد مدرس يبلغ من العمر 40 عامًا، يتهمونه بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء إعطاءها درس خصوصي.





وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.