«هتوحشنا».. كيف نعى النجوم محمد الصغير؟

• أحمد السقا

• يسرا

• ليلى علوى

• شريف منير

توفى اليوم مصفف الشعر العالمي محمد الصغير متأثرا بفيروس كورونا، ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن ونجماته، وحرص عدد من نجوم الفن كتابة نعي له."الدستور" تلقى الضوء على ما كتبه الفنانون والفنانات في نعى مصفف الشعر العالمي محمد الصغير:أحمد السقا هو زوج ابنة محمد الصغير وكان من أول الذين قدموا النعي في وفاة مصفف الشعر العالمي وكتب على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام نعيا طالبا الترحم على الفقيد قائلا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمة".ومن جانبها نعت الفنانة يسرا التي تتعافى من فيروس كورونا نعى للفقيد على صفحتها الخاصة بفيسبوك متحدثة عن إنسانيته وعطاءه وتميزه في عمله كما تحدثت عن مكانته الإنسانية لديها كأخ وصديق قائلة: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله.. كلامي فيك مش هيوفيك حقك لأنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا وعمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني وربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".كما نعته الفنانة ليلى علوى على موقع إنستجرام طالبة من جمهورها أداء صلاة الغائب على روحه قائلة: "الأخ والصديق والرجل الأطيب محمد الصغير. أعزي عيلته كلها زوجته السيدة ملكة العلايلي وأبناءه مها ومصطفى الصغير وإخواته وكل أهله وأصحابه ومحبيه".ودعت ليلى جمهورها لأداء صلاة الغائب على روحه، بعد صلاة الظهر.من جانبه نعى الفنان شريف منير الفقيد على موقع إنستجرام واصفا إياه بالإنسان صاحب المواقف الإنسانية وأخلاق أبناء البلد الجدعان.وكتب منير، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مع السلامة يا محمد.. هتوحشني قوي.. بيني وبينك مشوار عمر أكتر من خمسة وعشرين سنة.. شوفت فيهم كرم وحب وجدعنة ومواقف ولاد البلد الجدعان.. كنت حنون جدا.. اسمك محمد الصغير.. لكن كنت كبير قوي بأخلاقك وحنيتك اللي مالهاش حدود.. إلى الملتقى يا صديقي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".