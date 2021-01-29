«أنا على قيد الحياة».. تشابه أسماء يسبب أزمة للفنان محمود عبدالغفار

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، اليوم، وفاة الفنان محمود عبدالغفار أحد نجوم مسرح الطليعة.وكان قد بدأ الفنان محمود عبدالغفار مشواره الفني في الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والمسرح والتليفزيون غالبا في دور "الضابط" و"وكيل النيابة" و"الطبيب" و"المحامى" و"ضابط المخابرات".وسببت وفاة "عبدالغفار" أزمة لممثل آخر، اسمه يتشابه معه وهو الممثل محمود عبدالغفار.وقال محمود عبدالغفار عبر صفحته على "فيسبوك": "الرجاء من بعض المواقع تحري الدقة في نشر الأخبار وخصوصا أخبار الوفاة مما يسبب البلبلة والانزعاج لذوي وأهل وأصدقاء المنشورة عنهم الأخبار".وأضاف: "أنا ما زلت على قيد الحياة ولكل أجل كتاب وهم السابقون ونحن اللاحقون ورحم الله الصديق والزميل العزيز الفنان القدير محمود عبدالغفار وغفر له وأدخله فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته وأهله وأصدقائه".