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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جومانا مراد تنعى محمد الصغير: كانت الابتسامة لا تفارق وجهه

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:48 م
جومانا مراد
جومانا مراد
حسين الجندي
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توفي، صباح اليوم الجمعة، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير وحما النجم أحمد السقا، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بصلاح سالم، فيما حرص الفنان أحمد السقا، زوج ابنة الراحل، على تلقي العزاء أمام المقابر.

وقالت الفنانة جومانا مراد، لـ"الدستور": "الله يرحمه ويغفر له في الجنة ونعيمها، كان شخصية محبوبة وخلوق محترم، ومحب للخير".

وأضافت: "كانت الابتسامة لا تفارق وجهه دائما، وربنا يرحمه برحمته ويصبر أهله، وعزائي لكل عائلته: الإعلامية مها الصغير والنجم أحمد السقا وكل أسرته".

ويعتبر الصغير أشهر مصفف شعر تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها آخر أيامه.

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