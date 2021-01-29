باستخدام زجاجة مياه.. دجال يستخرج أعمال السحر من مقابر قرية بالمنوفية

سادت حالة من الجدل، بين أهالي كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، وذلك عقب استضافة بعض شباب القرية، لدجال لتنظيف المقابر من أعمال الدجل والسحر، بالإضافة إلى تصوير ما يقوم به ذلك الدجال وعرضه على صفحات السوشيال ميديا.وبث جروب القرية فيديو أثناء قيام ذلك الشاب الذي يدعي قدرته على استخراج السحر المدفون في المقابر، مستخدمًا زجاجة مياه تقوده لمعرفة مكان السحر المدفون، وانقسم أهالي القرية بين مؤيد لما يقوم به الشاب وآخرين رافضين ذلك لاعتباره سحر ودجل وتسخير جن، لاستعماله في أعمال السحر، وتحريك تلك الزجاجة.وقال الشيخ بلال بدر، أحد أهالي القرية وإمام وخطيب مسجد، إن ما حدث حرام شرعًا، ومخالف للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن ذلك الشاب يسخر جن وهو ما يجعل الزجاجة تتمايل في يده.وتباينت التعليقات بين مؤيد ومعارض؛ وأشار أحد الأهالي إلى أن هذا الفعل حرام شرعًا بإجماع أهل العلم، كما قال ابن قدامة ولكن الله لا يؤاخذ إلا بما تعمدت به القلوب، فإذا كان شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، أجاز تعلم السحر لدفع الضرر فأنكر عليه العلماء ذلك وأصبح قوله مردودا، فما بالك بهؤلاء الذين ليس لهم دراية بعلم الفقه.