كشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط وضبط أطراف الواقعة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو لمشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن مشاجرة بالأسلحة النارية في نطاق محافظة أسيوط.بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص، مقيمين بندر أبوتيج) طرف ثانٍ (3 أشخاص، مقيمين مركز أبوتيج)، إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات لخلافات الجيرة بمحل العمل، أسفرت عن إصابة 4 من أطراف المشاجرة، بالإضافة إلى أحد المواطنين تصادف وجوده بمحل الواقعة.تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهم وبإرشادهم تم ضبط (2 بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش).