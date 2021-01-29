بيطري القاهرة يعقد ندوة صحية بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات

عقدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برعاية الدكتور مدير المديرية على هامش معرض الأسر المنتجة بالأسمرات، ندوة إرشادية للسيدات بالمعرض تحت عنوان "المواد الحافظة وطرق حفظ الأطعمة من أصل حيوانى ومميزات المواد الحافظة وخطورة سوء الاستهلاك للمصنعات والإفراط فى تناولها" وألقت الندوة الدكتورة حنان عزت رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم.كما عقدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة بناء على تعليمات الدكتور مدير المديرية ندوة تحت إشراف الدكتور شحاتة شنودة مدير إدارة حلوان البيطرية، وتم عمل ندوة إرشادية للزائرين في جمعيه عمر بن الخطاب بحى حلوان عن سلامة الغذاء والطرق السليمة لحفظ وتداول اللحوم.وألقت الندوة الدكتورة آية إسماعيل رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.