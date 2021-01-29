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منوعات

تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:24 م
mbc
mbc
هبه محمد
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يقدم لكم «الدستور» تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021، لذلك ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت " جوجل " من قبل المشاهدين ومتابعين قنوات mbc، عن تردد قنوات شبكة ام بي سي على النايل وعرب سات 2021، حيث تحصد مجموعة قنوات mbc الكثير من المتابعين والمشاهدين للبرامج، فهي قناة متميزة يحبها الكثير من المشاهدين وتعرض قناة ام بي سي التردد الجديد لمشاهدة المسلسلات المتميزة والمختلفة.

وتعتبر مجموعة قنوات mbc من أكثر القنوات متابعة من قبل الجماهير، لأنها تهتم بكل ما يحتاجه المشاهد متابعته من مسلسلات أو أفلام مختلفة أو برامج طبخ، أو برامج كرتونية.

لذلك يعرض «الدستور» لمتابعين ومشاهدين قنوات mbc، كافة التفاصيل والترددات التي تخص تردد قنوات mbc على النايل وعرب سات 2021، وأيضًا تردد قناة أم بي سي 3 mbc.

تردد قنوات  mbc على النايل سات 2021

1 - على القمر الصناعي نايل سات

2 - تردد قناة mbc على النايل سات: 11470.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: عمودي v.

تردد قناة mbc على عرب سات 2021

1 - على القمر الصناعي عرب سات

2 - تردد قناة mbc على عرب سات: 11270.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أم بي سي 3 mbc

وفي سياق متصل، قد تأسست في شهر ديسمير الموافق يوم 8 عام 2004 وهي قناة سعودية، وتعرض قناة mbc 3 برامج الكارتون، لذلك يقوم بمتابعتها العدد من الأطفال بسبب البرامج والمسابقات الكارتونية.

1 - على القمر الصناعي نايل سات

2 - تردد قناة أم بي سي: 11470.

3 - معدل الترميز: 27500.

4 - الاستقطاب: رأسي.

ويبلغ عدد متابعين قناة أم بي سي 3 حوالي 40 % من مشاهديها ولا يقل أعمارهم عن الـ 15 عامًا، وتعرض قناة أم بي سي البرامج المفضلة لدى الأطفال ومن أهمهم ( توم وجيري - مسلسل أبطال النينجا - الوالدين السحريان ).

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