حكم الصلاة في المنازل بشكل عام

كيفية أداء صلاة الجمعة في المنازل





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وأوضحت الأوقاف أن صلاة الجمعة شرعت خصيصا لتلاقي المسلمين وتحقيق الوحدة بينهم، ولكن يرفع أداءها في المساجد تماشيا مع ظروف الوباء كما سبق الذكر حفاظا علي سلامة الأشخاص. وأوضحت الأوقاف أن صلاة الجمعة شرعت خصيصا لتلاقي المسلمين وتحقيق الوحدة بينهم، ولكن يرفع أداءها في المساجد تماشيا مع ظروف الوباء كما سبق الذكر حفاظا علي سلامة الأشخاص.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في الموجة الأولى لفيروس كورونا إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وإغلاق جميع المساجد، والمصليات والزوايا لفترة معينة وتم والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، يسأل الكثير من المواطنين عن كيفية أداء صلاة الجمعة في المنازل، ولكن في البداية نعرض لكم حكم أداء الصلاة في المنازل بشكل عام.أفادت وزارة الأوقاف أن الأصل في الصلاة أداؤها في المساجد لكل ذكر عاقل بالغ مسلم، ولكن الإسلام أرسى أيضا ظروف الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.وأوضحت الوزارة أن الصلاة في المنازل تكون بإمامة الرجل لأهل بيته، حيث يتقدمهم جميعًا، وأن يقفوا من خلفه ويصطف خلفه الذكور أولا ثم الإناث.وأكدت دار الإفتاء المصرية بالإضافة لـ"الأوقاف"، أن الصلاة في البيوت مباحة في أوقات الكوارث الطبيعية وفي حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.أعلن مجمع البحوث الإسلامية أن صلاة الجمعة لا يجوز لها أن تقام إلا في المساجد واستشهد مجمع البحوث بقول الإمام الزيلعي «من شرط أدائها أي: الجمعة أن يأذن الإمام للناس إذنا عاما؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين؛ فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار».ولكن ينبغي على من يخشي علي نفسه من انتقال الفيروس خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يصلى في المنزل ظهرا، أربع ركعات من غير خطبة جماعة، أو انفرادا.