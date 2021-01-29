رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب غد الشرقية يطلق حملة لتجميل الشوارع بالتعاون مع شباب المحافظة

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:31 ص
حزب غد الشرقية
حزب غد الشرقية
عائشة حسن
طباعة
أطلقت أمانة حزب الغد بمحافظة الشرقية، بقيادة محمد عبدالعظيم عليوة أمين تنظيم الحزب بالمحافظة بتعليمات من المهندس موسى مصطفي موسى رئيس الحزب، حملة "هتبقى أحلى" لتطهير وتعقيم وتجميل شوارع محافظة الشرقية والمراكز التابعة لها بالتعاون مع شباب "فريق بداية" وشباب متطوع من أبناء المحافظة وعدد من الرسامين الشباب؛ لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشئات العامة وتحويل جدران الشوارع إلى لوحات فنية.

وبدأت الحملة بتطهير وتعقيم شوارع ومستشفيات ومدارس ودور العبادة بجميع مراكز المحافظة وبعض القري التابعة لها باستخدام مطهرات واجهزة الرش اللازمة وتوفير عدد من الكمامات والمطهرات لمستشفيات بعض مراكز محافظة الشرقية شارك فيها شباب فريق بداية وشباب المحافظة المتطوع، وشهدت الحملة أيضًا مشاركة الفتيات في أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبدالعظيم عليوة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن أجندة العمل التي وضعتها الأمانة منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أنه جاري التعاون مع الشباب الموهوب في الرسم والزخرفة لتجميل الشوارع.

وسيقوم مجموعة من شباب الحزب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية داخل المحافظة بتنظيف شوارع المحافظة عن طريق توفير صناديق للقمامة وتجميل وجمع القمامة من الشوارع.

وأطلق الحزب مبادرة لجميع شباب المحافظة للتطوع مع شباب الحزب خلال فترة الحملة.

وأضاف أمين تنظيم الحزب بالشرقية، أنه جاري التحضير لعدد من الفعاليات في مناطق مختلفة، لافتًا النظر إلى قيام أمانة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة العامة وبالتعاون مع شباب المحافظات لضمان تحقيق المشاركة المجتمعية لتنفيذ ذلك بشكل منظم.

وأضاف ان رئيس الحزب أعطى تعليماته لكل الأمانات بتنظيم عدة فعاليات خلال الفترة القادمة تهدف للارتقاء ببلدنا الغالية.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

رئاسة تونس تكشف تفاصيل محاولة اغتيال قيس سعيد

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 29-1-2021 فى مصر

وفاة بول كروتزن الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء

انخفاض الناتج الصناعى اليابانى واستقرار معدل البطالة فى ديسمبر

الكويت.. إصابة 40 شخصا بكورونا فى مناسبة اجتماعية

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى