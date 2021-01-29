حزب غد الشرقية يطلق حملة لتجميل الشوارع بالتعاون مع شباب المحافظة

أطلقت أمانة حزب الغد بمحافظة الشرقية، بقيادة محمد عبدالعظيم عليوة أمين تنظيم الحزب بالمحافظة بتعليمات من المهندس موسى مصطفي موسى رئيس الحزب، حملة "هتبقى أحلى" لتطهير وتعقيم وتجميل شوارع محافظة الشرقية والمراكز التابعة لها بالتعاون مع شباب "فريق بداية" وشباب متطوع من أبناء المحافظة وعدد من الرسامين الشباب؛ لتطهير وتعقيم الشوارع والمنشئات العامة وتحويل جدران الشوارع إلى لوحات فنية.وبدأت الحملة بتطهير وتعقيم شوارع ومستشفيات ومدارس ودور العبادة بجميع مراكز المحافظة وبعض القري التابعة لها باستخدام مطهرات واجهزة الرش اللازمة وتوفير عدد من الكمامات والمطهرات لمستشفيات بعض مراكز محافظة الشرقية شارك فيها شباب فريق بداية وشباب المحافظة المتطوع، وشهدت الحملة أيضًا مشاركة الفتيات في أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وقال محمد عبدالعظيم عليوة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن أجندة العمل التي وضعتها الأمانة منذ توليه المنصب، مشيرًا إلى أنه جاري التعاون مع الشباب الموهوب في الرسم والزخرفة لتجميل الشوارع.وسيقوم مجموعة من شباب الحزب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية داخل المحافظة بتنظيف شوارع المحافظة عن طريق توفير صناديق للقمامة وتجميل وجمع القمامة من الشوارع.وأطلق الحزب مبادرة لجميع شباب المحافظة للتطوع مع شباب الحزب خلال فترة الحملة.وأضاف أمين تنظيم الحزب بالشرقية، أنه جاري التحضير لعدد من الفعاليات في مناطق مختلفة، لافتًا النظر إلى قيام أمانة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة العامة وبالتعاون مع شباب المحافظات لضمان تحقيق المشاركة المجتمعية لتنفيذ ذلك بشكل منظم.وأضاف ان رئيس الحزب أعطى تعليماته لكل الأمانات بتنظيم عدة فعاليات خلال الفترة القادمة تهدف للارتقاء ببلدنا الغالية.