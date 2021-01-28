«العذراء مريم» بحلوان تطلق نظام الحجز المسبق لقداسات الأحد

أطلقت كنيسة السيدة العذراء مريم بحلوان، تحت رعاية الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية نظام الحجز المسبق للقداسات ليومي الأحد والجمعة أسبوعيًا ابتداءًا من 31 يناير الجاري.أشارت الكنيسة في بيان إلى أنه سيتاح حضور القداسات باقي أيام الأسبوع دون حجز مسبق، لكن بأعداد محدودة لا تتخطي نسبة 25% من الحضور مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.