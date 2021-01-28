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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف وبوقدوم يؤكدان ضرورة إشراك جميع القوى الليبية في الحوار

الخميس 28/يناير/2021 - 11:06 م
لافروف
لافروف
عبير سليم
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شدد وزيرا الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ونظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم، على ضرورة إشراك جميع القوى السياسية في ليبيا بجهود تسوية الأزمة الجارية الآن.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الروسية، فقد تحادث بوقدوم ولافروف هاتفيا وناقشا مسائل ملحة مطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية.

وأعرب بوقدوم ولافروف في المكالمة عن تأييدهما لتنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل الإسهام في تقدم الحوار الليبي-الليبي بمشاركة جميع القوى السياسية الفعالة في البلاد، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2510.

وانضمت الجزائر هذا الأسبوع لمساعي البحث عن حلول تنهي الصراع الليبي، بعدما زار وزير خارجيتها العاصمة طرابلس والتقى بمسؤولين عن الرئاسي ومجلسي النواب والاعلى للدولة فيما كانت له محادثات سابقة مع نظيريه التونسي عثمان الجرندي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج.

كما كثفت موسكو استقبالها لشخصيات ليبية من غرب وشرق البلاد، سواء مع حكومة الوفاق والبرلمان والجيش الوطني، مؤكدة في كل مناسبة، على ضرورة اشراك أنصار النظام السابق في أي عملية تسوية وهو الموقف ذاته الذي دافعت عنه الجزائر أيضا في وقت سابق.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات يوم غد الجمعة في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق.

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