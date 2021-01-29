سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 29-1-2021 فى البنوك المصرية
الجمعة 29/يناير/2021 - 04:33 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-1-2021، مقابل الجنيه المصري، خلال التداولات الصباحية في البوك المحلية والأجنبية.
وحافظ الدينار الكويتي على استقراره خلال الأجازة الرسمية للبنوك يومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر تداول العملة الكويتية في سوق المال لليوم للشراء 51.72 جنيهًا وللبيع 52.18، أما على المستوى العالمي فبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي 3.30 دولار.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم في سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 47.80، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 48.95، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 51.80، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.97.
أما البورصة الكويتية، أغلقت تعاملاتها، أمس الخميس، علي تراجع كافة مؤشراتها، إذ انخفض مؤشر السوق العام 4.8 نقطة، ليبلغ مستوى 5747.89 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%.
كما شهدت تراجعًا لمؤشر السوق الرئيسي 4.2 نقطة، ليبلغ مستوى 4690.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%، وأيضًا نزل مؤشر السوق الأول 5.2 نقطة، ليبلغ مستوى 6284.66 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.08%.
وحافظ الدينار الكويتي على استقراره خلال الأجازة الرسمية للبنوك يومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر تداول العملة الكويتية في سوق المال لليوم للشراء 51.72 جنيهًا وللبيع 52.18، أما على المستوى العالمي فبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي 3.30 دولار.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم في سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.97، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 47.80، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 48.95، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 51.80، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر للشراء 52.07 جنيه وللبيع 48.97.
سعر الدينار الكويتي اليوموبلغ سعر الدينار الكويتي في تداولات الصباحية في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 52.10 جنيه وللبيع 48.90، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع الدينار الكويتي ليسجل للشراء 52.22 جنيه وللبيع 48.89، وفي بنك التنميةة الصناعية سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 47.80، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 48.62.
على مستوى النفط الكويتيأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 46 سنتا ليبلغ 55.99 دولار في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 55.53 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا لتبلغ 52.85 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات لتبلغ 55.81 دولار.
أما البورصة الكويتية، أغلقت تعاملاتها، أمس الخميس، علي تراجع كافة مؤشراتها، إذ انخفض مؤشر السوق العام 4.8 نقطة، ليبلغ مستوى 5747.89 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%.
كما شهدت تراجعًا لمؤشر السوق الرئيسي 4.2 نقطة، ليبلغ مستوى 4690.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.09%، وأيضًا نزل مؤشر السوق الأول 5.2 نقطة، ليبلغ مستوى 6284.66 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.08%.