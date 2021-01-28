النيابة التونسية: محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام

أكدت ‏النيابة العامة التونسية، الخميس، أن محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام.‏وقال مساعد النائب العام في ‎تونس ضمن بيان مساء اليوم، إن السلطات الأمنية لم تتسلم إلى حد الآن الظرف المشبوه الذي وصل إلى الرئاسة.وأوضحت ‏النيابة العامة التونسية أنها لم تعلم بحادثة الطرد المسموم الذي أرسل للرئاسة إلا بعد يومين.وكانت الرئاسة التونسية أكدت في وقت سابق اليوم، أن المادة المجهولة في الطرد البريدي أصابت موظفين اثنين بإغماء وفقدان شبه كلي للبصر.