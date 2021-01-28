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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: تدهور صحة مديرة ديوان رئاسة الجمهورية

الخميس 28/يناير/2021 - 08:03 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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أعلنت الرئاسة التونسية تدهور صحة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، بعد فتح بريد خاص موجه لرئيس الجمهورية، فيما طمأنت مؤسسة الرئاسة، الشعب التونسي، بأن الرئيس قيس سعيد "بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".

وكشفت الرئاسة- في بيان رسمي أصدرته اليوم الخميس- تفاصيل الطرد بالقول إنها تلقت يوم الاثنين 25 يناير، حوالي الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي)، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية، يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل.

وأضافت الرئاسة أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، فتحت هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، لكن بمجرد فتحها للظرف تدهور وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.

وأضاف البيان أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض، لكن بدرجة أقل.

وأكدت رئاسة الجمهورية أنه تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، ولم يتسن حتى الآن تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

وأوضح البيان أن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التدهور الصحي المفاجئ.

وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة؛ تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي.

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