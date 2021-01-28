رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ميجان ماركل تحصد لقب أجمل قدم وكارداشيان «الثالثة»

الخميس 28/يناير/2021 - 05:13 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
إسلام جمال
طباعة
نشر موقع "ذا صن" البريطانى، تقريرا عن أجمل قدم بين المشاهير، وفقًا لنظرية النسبة الذهبية "Foot Fixer" التى وضعها ماريون ياو، والدكتور كيني،  اللذان قاما بتحليل أقدام أشهر الجميلات.


قدم ميجان
قدم ميجان
ميجان ماركل 95%
ميجان ماركل دائمًا ما تشغل بال الكثيرين، ولكن هذه المرة عن طريق قدمها، فوفقًا لتحليل النسبة الذهبية، فقد حصدت دوقة ساسكس، على أجمل قدم بالعالم.

وأوضح ماريون ياو والدكتور كيني، اللذان قاما بتحليل الأقدام، بأن ميجان البالغة من العمر 39 عاما، تمتلك قدمًا إنسيابية، بتفاصيل جمالية تؤهلها لخوض عدد من مسابقات الجمال.


ميجان ماركل تحصد
إيما واتسون 91%

تمتلك إيما واتسون، الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 30 عامًا، وجها ملائكيًا أهّلها لتصبح من نجوم الشباك بالسينما.

ووفقا لتحليل النسبة الذهبية لأفضل قدم، احتلت واتسون المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل قدم فى العالم.

ووصفها المحللون بأنها تمتلك قدمت تشبه أقدام فتيات الإغريق القدماء اللاتى كن يمتزن بالرشاقة والتفصايل الصغيرة.
ميجان ماركل تحصد
كيم كارداشيان «الثالثة»

احتلت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" نسبة 89% لتصبح "ثالث أجمل قدم" في العالم.
ميجان ماركل تحصد
ميلا كونيس 88%

تأتى فى المرتبة الرابعة قدم ميلا كونيس، الممثلة الأمريكية، فهى تعتبر من أجمل الأقدام وفقًا للنظرية الإغريقية.

نظرية «النسبة الذهبية»

نظام طوره الإغريق لقياس الكمال الجسدي، وأكد طبيبا الأقدام الشهيران ماريون والدكتور كيني، أن الإغريق كانوا قادرين على استخدام قياسات النسبة الذهبية لحساب تقييمات القدم والنتائج للمشاهير فى عصرهم.

ففي اليونان القديمة، ابتكر الإغريق معادلة رياضية لتحديد الكمال الجسدي للفرد عن طريق قياس النسب وتماثل سمات معينة للجسم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأرقام.. كيف حقق قانون الإجراءات الضريبية الجديد مصلحة المواطن؟

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق