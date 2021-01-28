ميجان ماركل تحصد لقب أجمل قدم وكارداشيان «الثالثة»







نشر موقع "ذا صن" البريطانى، تقريرا عن أجمل قدم بين المشاهير، وفقًا لنظرية النسبة الذهبية "Foot Fixer" التى وضعها ماريون ياو، والدكتور كيني، اللذان قاما بتحليل أقدام أشهر الجميلات.

قدم ميجان

ميجان ماركل 95%

ميجان ماركل دائمًا ما تشغل بال الكثيرين، ولكن هذه المرة عن طريق قدمها، فوفقًا لتحليل النسبة الذهبية، فقد حصدت دوقة ساسكس، على أجمل قدم بالعالم.



وأوضح ماريون ياو والدكتور كيني، اللذان قاما بتحليل الأقدام، بأن ميجان البالغة من العمر 39 عاما، تمتلك قدمًا إنسيابية، بتفاصيل جمالية تؤهلها لخوض عدد من مسابقات الجمال.





ميجان ماركل دائمًا ما تشغل بال الكثيرين، ولكن هذه المرة عن طريق قدمها، فوفقًا لتحليل النسبة الذهبية، فقد حصدت دوقة ساسكس، على أجمل قدم بالعالم.وأوضح ماريون ياو والدكتور كيني، اللذان قاما بتحليل الأقدام، بأن ميجان البالغة من العمر 39 عاما، تمتلك قدمًا إنسيابية، بتفاصيل جمالية تؤهلها لخوض عدد من مسابقات الجمال.

إيما واتسون 91%



تمتلك إيما واتسون، الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 30 عامًا، وجها ملائكيًا أهّلها لتصبح من نجوم الشباك بالسينما.



ووفقا لتحليل النسبة الذهبية لأفضل قدم، احتلت واتسون المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل قدم فى العالم.



ووصفها المحللون بأنها تمتلك قدمت تشبه أقدام فتيات الإغريق القدماء اللاتى كن يمتزن بالرشاقة والتفصايل الصغيرة. تمتلك إيما واتسون، الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 30 عامًا، وجها ملائكيًا أهّلها لتصبح من نجوم الشباك بالسينما.ووفقا لتحليل النسبة الذهبية لأفضل قدم، احتلت واتسون المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل قدم فى العالم.ووصفها المحللون بأنها تمتلك قدمت تشبه أقدام فتيات الإغريق القدماء اللاتى كن يمتزن بالرشاقة والتفصايل الصغيرة.

كيم كارداشيان «الثالثة»



احتلت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" نسبة 89% لتصبح "ثالث أجمل قدم" في العالم. احتلت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" نسبة 89% لتصبح "ثالث أجمل قدم" في العالم.