سفير أوكرانيا: مصر الشريك الأكبر لكييف إفريقيًا وعربيًا

شارك إيفين ميكيتنكو، سفير أوكرانيا في مصر، ومستشار السفارة رسلان نيشاي، اليوم الخميس، في جلسة إحاطة إلكترونية للمصدرين الأوكرانيين نظمها مجلس المصدرين والمستثمرين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية برئاسة نائب وزير الخارجية دميترو سينيك.ووفقا لبيان السفارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تعرف المشاركون في الحدث على الوضع الحالي وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي الأوكراني المصري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020.وأوضح السفير خلال جلسة الإحاطة، أن مصر لا تزال الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في إفريقيا والعالم العربي.