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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تصعيد جديد.. إيران: نصب 1000 جهاز طرد مركزي في نطنز

الخميس 28/يناير/2021 - 02:18 م
بهروز كمالوندي
بهروز كمالوندي
منار أحمد
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أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي،اليوم الخميس، عن نصب 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR2m في منشأة نطنز في غضون أقل من 3 أشهر.

و أكد "كمالوندي" في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، على هامش زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى منشأة فوردو للتخصيب أنه "إذا لم يتم رفع العقوبات سنطبق الانسحاب البروتوكول الإضافي في الوقت المناسب، إذا تم إقراره من قبل البرلمان والحكومة "، وذلك وفقًا لقناة العربية الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "قدرتنا النووية لا يمكن مقارنتها بالسنوات السابقة، حيث الآن هناك 17 كغم من مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %".

من جهته، قال "قاليباف" إنه عندما لا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي، فإن إيران "ليس عليها أي واجب" في هذا الصدد.

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