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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة

الخميس 28/يناير/2021 - 02:32 م
امتحانات
امتحانات
الدستور
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شهد محرك البحث العالمي "جوجل" الدخول بكثافة كبيرة عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لتعبئة الاستمارة في يوم 10 يناير الماضي، حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون الامتحانات حتى الآن في يوم 19 يونيو المقبل.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية 

وننشر لكم هنا في "الدستور" رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة والتي سيتم عبر الرابط التالي من هنا.

وفرت أيضا العديد من المنصات الإلكترونية للطلاب منذ بداية أزمة كورونا، لمتابعة دروسهم، والمقررات الدراسية، والتي تتضمن حصص وذاكر وبنك المعرفة، بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي توفرها لهم، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021

 
وتأتي تلك الخطوات التسهيلية على الطلبة وأولياء الأمور، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بداية عام 2020، والذي تسبب في خسائر كبيرة من الأرواح والأموال، وحفاظا على الطلاب وسلامتهم، ولمواجهة الوباء، لذا قررت وزارة التربية والتعليم المصرية.

ومن جانبها، أعلنت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء في إدخال البيانات الخاصة بالطالب، فيمكنه التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية من هنا.

كيفية تسجيل الطالب الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة


1 - حصول الطالب على الرقم السري والباسوورد الخاص به من موقع الوزارة من هنا.
2 - يبدأ الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية
3 - يتم ملء الاستمارة التي تظهر على الشاشة بيانات الطالب الشخصية:-
* الاسم.
* رقم الهاتف.
* تاريخ الميلاد.
* كتابة جنس الطالب.
* كتابة مهنة ولي أمره.
* كتابة شعبة الطالب سواء علمية أو أدبية.

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