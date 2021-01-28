الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ 60 لافتتاح الإكليريكية الأحد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد المقبل، بمرور 60 عاما على تأسيس الكلية الإكليريكية، وكذلك مرور 160 عاما على رحيل البابا كيرلس أبو الإصلاح.و أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأنبا رويس، عن إقامتها احتفالًا بمناسبة مرور 160 عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع الملقب بـ "أبي الإصلاح"، وكذلك مرور 60 عامًا على افتتاح مبنى الإكليريكية بالأنبا رويس.و ستشمل الاحتفالية عددًا من الندوات والمعارض والمحاضرات تحت شعار "كنيستي القبطية ومجد الآباء"، وحيث سيبدأ الاحتفال يوم الأحد 31 يناير الجاري، بالقداس الإلهي، تعقبه كلمة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.