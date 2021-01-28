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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مجلس التعاون يعقد اجتماعا لبحث قرارات القمة الخلجية في قطاع الصحة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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عقدت لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، اجتماعها الاستثنائي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة الصحة في ملكة البحرين فائقة بن سعيد الصالح، وبمشاركة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع، توجه وزراء الصحة بدول المجلس، بخالص الشكر لقادة الخليج على نجاح الدورة الحادية والأربعون للقمة الخليجية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" وعلى الدعم المستمر والقرارات الموجهة لدعم القطاع الصحي، والارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، وتقديم كافة أنواع الدعم للقطاع الصحي في دول المجلس للقيام بدوره في الوقاية والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاجتماع الاستثنائي آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة الخليجية الـ 41 بمدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، حيث صدرت قرارات ذات علاقة في المجال الصحي، ومن بينها؛ اعتماد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، اعتماد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، اعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

كما أكدوا على أهمية توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي، إذ أكد إعلان العُلا في الدورة الـ 41 أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة، ورفع مستويات التنسيق في كافة المجالات ومنها الصحي، وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية، بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة، ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون.

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