رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير اقتصادي: تركيا تشهد مستويات غير مسبوقة من الفقر

الخميس 28/يناير/2021 - 11:10 ص
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
حذر الكاتب والخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونمز، من التداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا في تركيا ويعد أبرزها ارتفاع معدلات الفقر حتى وصلت إلى مستويات "غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فشلت في تقديم الدعم الكافي للمحتاجين.

وأضاف سونمز، في مقاله على موقع "المونيتور"، أن نطاق الفقر اتسع بشكل كبير في تركيا وتفاقم خلال الوباء، الذي ضرب البلاد في وقت كانت فيه أنقرة تعاني بالفعل من ضائقة مالية شديدة وسط الاضطرابات الاقتصادية، منذ عام 2018.

ونقل الكاتب عن إحدى الناشطات العاملات في مجال العمل الخيري في تركيا- تدعى هاجر فوغو- قولها عن اتنشار الفقر في البلاد: "نحن نساعد الأشخاص الضعفاء منذ عقدين من الزمن، لكنني لم أرى مثل هذا الفقر من قبل"، لافتة إلى أن وباء كورونا قد أثر بشكل سلبي على أكثر شرائح المجتمع التركي فقرا.

وتابعت "فوغو"، وهي إحدى مؤسسات جمعية "Deep Poverty Network"، أو "شبكة الفقر العميق" وهي جمعية خيرية تساعد الفقراء في تركيا، أن هناك ارتفاع شديد في عدد الأشخاص الذين ينتظرون خارج محلات البقالة للتخلص من الخضروات والفواكه السيئة والأمهات غير القادرات على إرضاع أطفالهن بسبب سوء التغذية، والمتاجر الكبيرة التي توقفت عن بيع حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.

وواصلت: "أخشى أن نرى أسر تعيش في الشوارع في المستقبل القريب".

ولفت المحلل الاقتصادي في مقاله، إلى أن الإحصاءات الرسمية الذي يقدمها معهد الإحصاء التركي (TUIK) حول الفقر في المسح السنوي للدخل وظروف المعيشة، لا تعكس الصورة الحقيقية على أرض الواقع، فوفقًا لمسح 2019- وهو الأحدث- يعيش ما يقرب من 17 مليون شخص تحت خط الفقر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 81 مليون نسمة، ولكن تلك الإحصائيات لا توضح كيف تغير هذا الرقم تحت تأثير جائحة كورونا.

ووصف سونمز استطلاعات "TUIK" بأنها "غير موثوق بها" لأنها تعتمد على الدخل الذي تعلنه العائلات ويفتقر إلى أي طرق اختبار شامل، كما إنها تصنف العائلات على أنها "فقيرة" إذا كان دخلها أقل من 60٪ من متوسط الدخل، وعليه وجد مسح 2019 أن 21.5٪ فقط من الأسر في الدولة فقيرة.

وتابع إن إحصائيات "TUIK" لعام 2020 المنكوب بالوباء سيتم إصدارها في سبتمبر القادم، حيث يتوقع النقاد زيادة كبيرة في معدل الفقر وعدد الفقراء بسبب الزيادة الحادة في البطالة وخسائر الدخل في الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إلى جانب فشل الحكومة في تقديم الدعم الكافي للمحتاجين.

واختتم مقاله: "معدل البطالة الرسمي وصل إلى 40%، أي أن هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص عاطل عن العمل، هذا وحده هو علامة بارزة على أن الفقر في البلاد آخذ في الاتساع والتعمق، لا سيما وأن حكومة أردوغان تفتقر إلى وسائل الإغاثة ذات المغزى، فضلا عن تزايد العجز العام ومخزون الدين العام، فإن غضب الفقراء يتزايد مع مرور الوقت حتى أصبح هناك حالة من الإحباط العام بين الأتراك تجاه سياسات حكومتهم".

موضوعات متعلقة

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الطبيب المتحرش بالفنانين يعترف: أعاني من اضطرابات في الميول الجنسية

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الصور

image description

أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق

image description

«إيناكتس أسيوط» لأول مرة في نهائيات مسابقة الإعلاميين العرب بدبي

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

حقيقة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن لفتاة باستدراجه إلى شقتها بالهرم

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قبل الامتحانات.. معلومات عن بنك المعرفة للمرحلة الثانوية 2021

«بدر الذئب» و«خلية النحل» ظاهرتان فى السماء اليوم

اكتشاف مدينتين عمرهما 4 آلاف عام وسط الصين

دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى شرق الدلتا

صياد فيلم «صغيرة على الحب» فى أول حوار صحفى: السندريلا بكت بسبب قسوة تدريباتى

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب