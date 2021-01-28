دمية من الصوف لبيرني ساندرز تجمع 40 ألف دولار لجمعية خيرية

ببعض خيوط الغزل وإبرة كروشيه وفكرة مستوحاة من إطلالة السياسي الأمريكي بيرني ساندرز في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، صنعت توبي كينج دمية من الصوف لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، وجمعت 40 ألف دولار للأعمال الخيرية.وبدأت كينج العمل على دميتها بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لساندرز وهو يرتدي معطفا ثقيلا ويضع زوجا من قفازات الصوف لحماية نفسه من برودة الجو أثناء حضوره مراسم تنصيببايدن.وقالت كينج وهي سيدة في السادسة والأربعين من عمرها من ولاية تكساس الأمريكية "في يوم التنصيب وعندما وجدت أن تلك الفكرة الساخرة بدأت تكتسب زخما، قلت لنفسي: عليّ أن أستغل هذا، وسأعملعلى تعديله سريعا لأجعله يبدو كإطلالة (ساندرز) في يوم التنصيب".وتابعت "قمت بصنع الدمية خلال نحو سبع ساعات".وقررت كينج فيما بعد أن تبيع الدمية على موقع إيباي للتجارة الإلكترونية لصالح جمعية (ميلز أون ويلز) الخيرية لتقديم الطعام للمحتاجين، بعد أن علمت من صديق أن ساندرز نفسه يبيع سترات عليها نفس الصورة لجمع الأموال لصالح الجمعية.