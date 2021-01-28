استطلاع: نصف الباكستانيين قد يرفضون لقاح كورونا

كشف استطلاع جديد للرأي أن حوالي نصف الباكستانيين لا يرغبون في الحصول على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن خطة لبدء تنفيذ حملة اللقاحات اعتبارا من الأسبوع المقبل.وقال 49 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شركة "جالوب باكستان" للابحاث واستطلاعات الرأي، إنهم سيختارون عدم الحصول على الجرعة، لأنهم يرون أن الخطر الذي يشكله الفيروس مبالغ فيه.ونشرت شركة "جالوب باكستان" نتيجة الاستطلاع اليوم الخميس، بينما أعلنت الحكومة أن هناك حوالي نصف مليون عامل في قطاع الصحة سيبدأون في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" اعتبارا من الأسبوع المقبل.وكانت الصين قالت في الأسبوع الماضي إنها ستتبرع بنصف مليون جرعة من اللقاح بحلول يوم الأحد المقبل.