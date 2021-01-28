ألمانيا: يجب تعزيز مكافحة الفساد على مستوى العالم

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر لتعزيز مكافحة الفساد على مستوى العالم.وقال مولر اليوم الخميس: "لا يزال الفساد يشكل العقبة الرئيسية أمام التنمية، يظهر مؤشر الفساد الجديد أنه يتم المضي قدما في مكافحة الفساد على مستوى العالم على نحو بطيء للغاية"، مؤكدا أنه لهذا السبب تعد مكافحة الفساد نقطة أساسية وشرطا للعمل التنموي.وقال الوزير الألماني أيضا: "إننا ندعم على نحو هادف الدول ذات التوجه الإصلاحي التي تعزز سلطاتها الرقابية وتبني أيضا إدارة ضريبية حديثة.إذا لم تتخذ حكومات الدول إجراء حاسما ضد الفساد، سنقلل تعاوننا معها"، وحذر مولر: "تقرير الفساد يظهر أيضا أن فيروس كوفيد19- تسبب في أزمة فساد عالمية".وتابع الوزير الألماني: "تم تقييد حرية الصحافة وعمل المجتمع المدني وتأجيل الانتخابات في كثير من الدول وتم أيضا تقييد الحريات المدنية بشدة".