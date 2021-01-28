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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مخطط أمريكي لمصادرة شحنة نفطية يحتمل أنها قادمة من إيران

الخميس 28/يناير/2021 - 09:46 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن مخطط أمريكي لمصادرة شحنة تبلغ نحو مليوني برميل من النفط يعتقد أنها تأتي من إيران.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة، إن الشحنة تتجه إلى مياه الولايات المتحدة تنقلها ناقلة النفط "آجيلئاس"، المملوكة لشركة يونانية، كما ترفع الناقلة العلم الليبيري.

وجاء قرار وزارة العدل الأميركية بمصادرة الشحنة، قبل أن يخلف جو بايدن دونالد ترمب كرئيس للولايات المتحدة في العشرين من يناير الجاري.

وقالت المصادر إن شركة "كابيتال شيب مانجمنت"، المالكة لناقلة النفط، أبلغت السلطات الأميركية باحتمالية أن تكون ناقلة النفط نقلت النفط الخام الإيراني، عن طريق الخطأ، وأن طاقم السفينة اعتقد أن شحنة النفط جاءت من العراق وليس إيران.

وفقا لوثائق الشحن، استلمت السفينة النفط من سفينة أخرى في مياه الخليج العربي في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم إغلاق جهاز التتبع الخاص بها منذ الأول من يناير الجاري حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، تزامنا مع إبحارها بالقرب من جنوب إفريقيا.

أما حاليا، فهي تبحر في جنوب المحيط الأطلنطي، بالقرب من المياه الإقليمية الأميركية.

مع الإشارة الى أن إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال سلوك متكرر في العديد من السفن التي تغادر إيران، وهو ما يصعب تتبعها أو تحديد مستوى الصادرات النفطية.

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