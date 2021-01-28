الشفافية الدولية: الفساد يؤثر سلبيًا على تعامل الدول مع جائحة كورونا

خلص تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، إلى أن الدول التي لديها مستويات مرتفعة من الفساد كانت أقل قدرة على التعامل مع تحدي احتواء فيروس كورونا.وقالت رئيسة المنظمة ديليا فيريرا روبيو "كوفيد-19 ليس فقط أزمة صحية واقتصادية، ولكن أيضا أزمة فساد، وهى أزمة نخفق حاليًا في التعامل معها".وأضافت "العام الماضي اختبرت حكومات مثلما لم يحدث من قبل، والحكومات التي اتسمت بمستويات مرتفعة من الفساد كانت قدرتها أقل في التعامل مع هذا التحدي".وتصدر منظمة الشفافية مؤشر الفساد الذي يضم 180 دولة ومنطقة، ويصنفها وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام، كما يقدم تقييمات خبراء واستطلاعات للمسئولين التنفيذيين.وتصنف الدول من صفر (دولة فاسدة للغاية) إلى 100 (دولة خالية من الفساد).وخلص التقرير إلى أن بنجلاديش، التي حملت التصنيف 26، تستثمر بصورة ضئيلة للغاية في قطاع الرعاية الصحية، ولذلك تواجه الآن مشاكل مثل الرشاوى في العيادات الصحية واختلاس للمساعدات والفساد في تأمين المعدات الطبية.