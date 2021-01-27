الأنبا إشعياء يلتقي أقباط طهطا عبر البث المباشر

التقى الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، مساء اليوم، أقباط الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر.وألقى نيافته عظة روحية خلال لقائه بالأقباط ضمن اللقاءات الروحية التي تبث إلكترونيًا خلال فترة تعليق الاجتماعات الكنسية لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.