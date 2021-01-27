بايدن يوقف إصدار عقود جديدة لاستخراج الوقود الحفري









وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا- اليوم الأربعاء- لوقف إصدار العقود الجديدة الخاصة باستخراج الغاز الطبيعي والنفط في الأراضي والمياه الفيدرالية كجزء من جهود واسعة للإدارة الأمريكية الجديدة للحد من آثار ظاهرة تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة.وقال بايدن في خطاب قبل توقيع الأمر التنفيذي- حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "من وجهة نظري لقد انتظرنا كثيرا للتعامل مع أزمة المناخ ولا يمكننا الانتظار أطول من ذلك".وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر التنفيذي نص على مراجعة العقود الحالية والسماح للنشاطات المتعلقة بتطوير الوقود الحفري لتحديد خطوات يمكن اتخاذها لإنتاج الطاقة المتجددة.وذكرت الصحيفة أن نشطاء الحفاظ على البيئة أشادوا بخطوة بايدن، حيث يعتقدون أن التنقيب عن الوقود الحفري يشكل تهديدا خطيرا على الحياة البرية كما أن التلوث الناتج عن حرق هذا الوقود يسيء من وضع الاحتباس الحراري في الأرض.