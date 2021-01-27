برلمانى يقترح تكريم منتخب مصر لكرة اليد تحت قبة البرلمان

اقترح أيمن محسب عضو مجلس النواب، تكريم منتخب مصر لكرة اليد تحت قبة البرلمان بعد الأداء الرجولى لهم فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا على أرض مصر، مؤكدا أنه بالرغم من الهزيمة من المنتخب الدنماركى بطل العالم، إلا أنهم قدموا أداء متميزا استحق احترام الجميع.وأعلن محسب، فى بيان له منذ قليل أنه سيتقدم بمذكرة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب من أجل الموافقة على تكريم لاعبى منتخب مصر لكرة اليد تحت قبة البرلمان بعد أن قدموا أداء رجوليًا فى بطولة كأس العالم لكرة اليد.وتابع محسب، أنه بالرغم من الخسارة اليوم وخروج منتخب اليد من دور الثمانية، إلا أن اللاعبين يستحقون التكريم بعد ما قدموه من روح قتالية فى مواجهة بطل العالم وكل التحية والتقدير لهؤلاء اللاعبين.