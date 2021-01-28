موعد مسلسل «فى بيتنا روبوت» وتفاصيل أحداث الحلقات السابقة

موعد عرض مسلسل "في بيتنا روبوت"

مسلسل "في بيتنا روبوت" يتصدر التريند

أحداث حلقات "في بيتنا روبوت" السابقة

فريق عمل مسلسل "في بيتنا روبوت"

وينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل "في بيتنا روبوت" حلقاته الجديدة يوميا، حيث يعرض على على قناة cbc كعرض أول في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2:30 صباحا، وفي تمام الساعة 12 ظهرا، وأما على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في تمام الخامسة صباحا، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا.وتصدر مسلسل "في بيتنا روبوت" تريند مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب فور عرضه مع إشادات كبيرة من الجمهور عن أحداثه التي تدور في إطار الكوميديا والتشويق.وحققت الحلقات السابقة لمسلسل "في بيتنا روبوت" نجاح جماهيري كبير خاصة وأنها تضمنت أحداث كوميدية جمعت بين شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال، وتضمنت الأحداث صناعة الروبرت لذيذ وزومبا، واللذان يجسد شخصيتهما سيماء سيف، والفنان عمرو وهبة، حيث قام يوسف والذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال، وطلبت منه زوجته سارة بأن تقوم زومبا بخدمتها في أعمال المنزل، ويقوم لذيذ بمساعدة يوسف في الشركة واحتفل العاملين بوجوده.وأصحبت زومبا تطبخ مع سارة في المطبخ وتقوم بطبخ أحلى وأشهى الأكلات وتوزعها على حماة والتي تجسد شخصيتها الفنانة دلالا عبدالعزيز سارة لكي تغير وجهة نظرها عنها.ويحاول يوسف أن يشرح لوالدته الاختراع الذي صنعه من الروبرتات، وأنهم أجهزة وسوف يعيشون معه في المنزل مثل باقي الأجهزة، ويبدأ التعامل مع الروبرات في المنزل.ويشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين الذين يتسمون بخفة الظل وهم شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم، وهو مسلسل اجتماعى درامي كوميدي.