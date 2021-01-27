



احداث مسلسل جمال الحريم الحلقه 33 واستكملت أحداث المسلسل في حلقته الـ 33 في إطارها المعتمد على الرعب والغموض حيث أنطلقت الاحداث بحلم نور التي تقدم دورها الفنانة نور اللبنانية بإياد ابن خالتها، ورؤيتها لقريبتها التي تأتي إليها من عصر آخر قديم للغاية، كما تحلم بسليم المسحور الذي تاب من عبادة الشيطان، لتتوجه بعدها إلى طبيبتها النفسية.



كما احتوت الحلقة على إخبار نور لطبيبتها على هذا الحلم الصعب بالنسبالها والتي تخبرها بدورها أنها أصبحت أقوى وأن حل جميع المشاكل يبدأ من خلالها، وليس من الآخرين، واقترحت عليها الطبيبة أن تقوم بنشر تجربتها لإرشاد الآخرين.





مواعيد عرض المسلسل على قناة DMC ويعرض مسلسل جمال الحريم من الأحد إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما، فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.





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ينتمي المسلسل إلى أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، ورنا رئيس، وهدى الأتربى، ومحمد شاهين، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى.

ينتمي المسلسل إلى أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، ورنا رئيس، وهدى الأتربى، ومحمد شاهين، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى.

حقق مسلسل "جمال الحريم"، ردود فعل إيجابية للغاية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض حلقته الـ33 والتي ظهرت في مؤشرات البحث الاولى على موقع جوجل، بسبب أحداثها المثيرة والجريئة.وحقق العمل بشكل عام حالة فريدة بين الجمهور بسبب طبيعة قصته المرعبة والتي على الرغم من غرابتها وتجديدها في شكل الاعمال الدرامية، الإ أنها دخلت المنازل بشكل أقرب لملامستها للواقع بطريقة تلائم بعض الحالات التي يقع فيها المشاهدين في حياتهم الطبيعية.