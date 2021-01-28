سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-1-2021 فى البنوك المصرية
الخميس 28/يناير/2021 - 04:42 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر تداولات العملة الكويتية في البنوك المحلية الأجنبية، وفقا للتداولات الصباحية.
وحافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
ويعد الدينار الكويتي هو أغلى عملات الخليج والوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث بلغ متوسط سعر تداول الدينار الكويتي في البنوك المصرية 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.
ويستعرض "الدستور" لقراءه خلال ذلك التقرير سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية والأجنبية.
وبحسب شاشات التداول داخل بنك المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي حقق الدينار الكويتي مستوي 48.62 جنيهًا للشراء، و51.56 جنيهًا للبيع.
وفي بنك مصر إيران للتنمية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستوى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC وصل سعر الدينار إلى 48.19 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.95، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، أما في بنك أبوظبي الاول فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميسشهد الدينار الكويتي اليوم الخميس استقرارا لليوم الرابع على التوالي بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية.
وحافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
ويعد الدينار الكويتي هو أغلى عملات الخليج والوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث بلغ متوسط سعر تداول الدينار الكويتي في البنوك المصرية 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.
ويستعرض "الدستور" لقراءه خلال ذلك التقرير سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعرالدينار الكويتي لليوم الرابع علي التوالي في بداية تداولات الصباحية اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفي بنك SAIB، وصل عند مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.
وبحسب شاشات التداول داخل بنك المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي حقق الدينار الكويتي مستوي 48.62 جنيهًا للشراء، و51.56 جنيهًا للبيع.
وفي بنك مصر إيران للتنمية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستوى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC وصل سعر الدينار إلى 48.19 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.95، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، أما في بنك أبوظبي الاول فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.