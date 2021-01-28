رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-1-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 28/يناير/2021 - 04:42 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
أحمد عاشور
طباعة
يقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر تداولات العملة الكويتية في البنوك المحلية الأجنبية، وفقا للتداولات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 

شهد الدينار الكويتي اليوم الخميس استقرارا لليوم الرابع على التوالي بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية.

وحافظ الدينار الكويتي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

ويعد الدينار الكويتي هو أغلى عملات الخليج والوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث بلغ متوسط سعر تداول الدينار الكويتي في البنوك المصرية 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

ويستعرض "الدستور" لقراءه خلال ذلك التقرير سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعرالدينار الكويتي لليوم الرابع علي التوالي في بداية تداولات الصباحية اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عند مستوى 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفي بنك SAIB، وصل عند مستوى 50.93 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.

وبحسب شاشات التداول داخل بنك المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي حقق الدينار الكويتي مستوي 48.62 جنيهًا للشراء، و51.56 جنيهًا للبيع.

وفي بنك مصر إيران للتنمية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستوى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC وصل سعر الدينار إلى 48.19 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.95، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 51.74، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 52.12 جنيه وللبيع 48.60، أما في بنك أبوظبي الاول فسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39.

اقرأ أيضًا:

تعليق محمد صلاح على مباراة منتخب مصر والدنمارك في كرة اليد

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

أول تعليق من صلاح على خروج مصر من كأس العالم لكرة اليد

المؤبد لخادمة قتلت ابنها بمساعدة زوجها بالإسكندرية

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

بيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن انهيار 7 منازل فى المحلة

«الغيرة السبب».. الأمن يكشف مفاجأة فى وفاة طالبة وتسمم 5 أخريات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-1-2021

مانشستر يونايتد يخسر أمام شيفيلد 1-2 فى الدورى الإنجليزى

محمد سند: سنعود أقوى فى الأوليمبياد

مدرب الدانمارك: لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب مصر

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «استديو الممثلين» للفنان حسام داغر

اليوم.. افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب

الليلة.. يناير فى تاريخنا بصالون زين العابدين فؤاد الثقافى

هشام عبد الدايم: الملخص من أهم العناصر فى المقال العلمى