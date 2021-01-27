الجزائر تعرض دعم إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية 2021

بحث فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم إجراء الانتخابات.

واستقبل السراج الأربعاء صبري بوقادوم يرافقه السفير الجزائري عبد القادر حجازي وعدد من المسؤولين الجزائريين، وحضر اللقاء وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، وذلك وفق بيان للمجلس الرئاسي.

ورحب السراج بزيارة الوزير، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير الجزائري دعم بلاده للاتفاق الذي تم التوصل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وأبدى بوقادوم استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية.