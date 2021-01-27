وزيرة الدفاع اللبنانية: حريصون على حماية حق التظاهر

أكدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، حرص الجيش اللبناني والقوى الأمنية على حماية المتظاهرين وحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، وكذلك حق التنقل للمواطنين اللبنانيين، والحفاظ على السلم الأهلى في البلاد.وأدانت وزيرة الدفاع اللبنانية- في بيان لها اليوم- الاعتداءات التي تعرض لها 31 عسكريا من القوات المسلحة على نحو أدى إلى تعرضهم لإصابات مختلفة، وذلك جراء رشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية من قبل بعض المحتجين أثناء التظاهرات التي شهدتها أمس الثلاثاء مدينة طرابلس (شمالي لبنان)، إضافة إلى تضرر عدد من الآليات العسكرية.وقالت إن ضباط وجنود الجيش اللبناني والقوى الأمنية هم أبناء الشعب اللبناني، ويقومون بتأدية واجباتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أنه يتعين على المتظاهرين والمحتجين مساندتهم حفاظا على معنوياتهم وعدم الاعتداء عليهم.وشهد عدد من المناطق اللبنانية مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفضا لاستمرار حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد الرامية إلى وقف تفشي وباء كورونا، حيث اعتبروا أنها أثرت سلبا على أوضاعهم الاجتماعية جراء إغلاق الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية على نحو أفقدهم مقومات الصمود المعيشية الأساسية، وأدى إلى عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.واحتدمت المواجهات أمس في مدينة طرابلس على وجه الخصوص، حيث دارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش، وتحولت شوارع المدينة إلى ساحة للكر والفر، بعدما عمد المحتجون إلى رشق ضباط وجنود القوات المسلحة بالحجارة والمفرقعات النارية وقنابل المولوتوف، الأمر الذي ردت عليه القوات العسكرية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لحمل المتظاهرين على التفرق والتوقف عن مواصلة الاعتداءات.من ناحية أخرى، استنكرت وزيرة الدفاع، زينة عكر، الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.وطالبت الوزير زينة عكر - خلال اتصال هاتفي مع الجنرال ستيفانو دل كول القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل)- بفتح تحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المزارعين ورعاة الماشية اللبنانيين وسلبهم ممتلكاتهم وضرورة إعادتها إلى أصحابها في أسرع وقت.