حكم قضائى ليبى بانعدام اتفاقيتى الحدود البحرية بين الوفاق وتركيا

أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) شرق ليبيا، حكمًا بانعدام قراري المجلس الرئاسى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمنى والعسكري، اللتين تم توقيعهما في نوفمبر 2019م.ووفقًا لما نقلته صحيفة "الساعة 24" الليبية، اليوم الأربعاء، فإن حكم المحكمة، صدر لصالح مجلس النواب، ويقضي بانعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية، بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بتوجيهات رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بشأن إبطال القرارين فى الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.