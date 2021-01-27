برنامج الأغذية: كورونا كشف للدول مواطن الضعف في الإمداد الغذائي

قال ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كشفت مواطن الضعف في نظام الإمداد الغذائي بالعالم، مما جعل الزعماء أكثر إدراكا بأن عدم إصلاحها قد يعني المجاعة والهجرة الجماعية.وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج، أمام اجتماع عبر الإنترنت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الأزمة تعطل سلاسل التوريد في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يدفع 270 مليونا إلى شفا المجاعة، مضيفا: "إذا لم نتلق الدعم والتمويل الذي نحتاجه، فستكون لديكم مجاعة جماعية وزعزعة لاستقرار دول، وستكون لديكم هجرة جماعية، وستكون تكلفة ذلك أكثر ألف مرة"، مردفا أنه سيكون هناك المزيد من الأحداث على غرار كوفيد.وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، للمنتدى، إن دوافع التغيير ملحة، وتابع: "لا نقوم بما يكفي بخصوص هذه القضية، لكني أعدكم بأننا سنبذل المزيد، مشيرا إلى أنه ستكون هناك فرصة كبيرة لخلق وظائف مع معالجة تهديدات فيروس كورونا المستجد وتغير المناخ وانهيار التنوع البيئي".