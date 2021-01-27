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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب وزيرة الثقافة بالاقتداء بالرئيس في متابعة القرى والنجوع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:17 م
جريدة الدستور
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قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقة تواجه المجتمع المصري والمتثلة في أزمة الثقافة، مضيفا أن إنهاءها سيساهم بشكل كبير في إنهاء 80% من الأزمات التي تواجه المجتمع المصري من إرهاب وتطرف حتى أزمة المرور.

واستنكر بدر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، غياب رئيس هيئة قصور الثقافة عن الجلسة للاستماع للمشاكل التي تواجه النواب بجميع المحافظات، موضحا أن جميع مكاتب الطفل في المحافظات تحولت إلى محال تجارية، و"للأسف مفيش مكاتب للأطفال، فازاي هنقدر نبني عقول أطفالنا".

ووجه النائب سؤالا أخر للوزيرة مضمونة "أين دور الوزارة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل جزء كبير من المعرفة للأطفال والشباب؟، و"من الكتاب والمبدعين؟"، مطالبا من الوزيرة أن تنزل إلى القرى والنجوع من أجل هؤلاء، قائلا: "على الوزيرة أن تاخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قدورة لها، فهو ينزل إلى العمال كل صباح لمتابعة سير العمل والمشروعات".

وأكد عضو مجلس النواب، أن القوة الناعمة لها تأثير كبير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مواهب كثيرة من الكتاب والأدباء.

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